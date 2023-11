Kreuztal: Feuer in Garage - Gelagerter Hausrat brennt

Die Feuerwehr löscht den Brand in einer Garage an der Bockenbachstraße in Eichen.

Eichen Als Qualm aus der Garage in Eichen drang, vermutete die Feuerwehr zunächst, dass ein Auto in Flammen steht.

Zu einem Garagenbrand in der Bockenbachstraße in Kreuztal-Eichen wurde am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr die Feuerwehr gerufen. Aus der Garage, die unmittelbar an einem Wohnhaus stand, drang dichter Rauch. Vermutet wurde ein brennender Pkw im Inneren der Garage.

Unter Atemschutz erkundete ein Trupp die Garage und konnte zumindest für einen Pkw-Brand Entwarnung geben. Statt einem Auto brannte im hinteren Teil der Garage Hausrat. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Das direkt angrenzende Wohnhaus blieb unbeschadet, verletzt wurde niemand.

