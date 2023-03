Brandstiftung oder nur eine Laterne? Die Ursache für das Feuer in Littfeld ist noch nicht geklärt.

Feuer Kreuztal: Feuer in Mehrfamilienhaus – wegen einer Laterne?

Littfeld. Unklar ist die Ursache eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Littfeld. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Ein Zimmerbrand rief am frühen Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr die Feuerwehr an die Hagener Straße in Kreuztal-Littfeld. Im Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses hatte ein Nachbar das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt. Doch bevor die Einsatzkräfte aus Littfeld, Krombach und Kreuztal eintrafen, hatten Bewohner die Flammen mit einem Eimer Wasser selbst gelöscht. Gegenüber dieser Zeitung berichtete Kreuztals Feuerwehrchef Jan Kleine, es habe im Eingangsbereich eine Laterne und ein Stapel Papier gebrannt. Zur Ursache des Feuers konnte die Polizei vor Ort noch keine Angaben machen.

Wohnungen sind weiter bewohnbar

Ob Brandstiftung dahintersteckt oder ob das Laternenfeuer möglicherweise das Papier entzündet hat, blieb zunächst offen. Nach Angaben von Jan Kleine konnten fünf Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Haus aufhielten, über das leicht verrauchte Treppenhaus in Freie gelangen. Sie wurden vom Rettungsdienst und Helfern des Deutschen Roten Kreuzes untersucht. Die Wohnungen sind weiterhin allesamt bewohnbar.

