Kreuztal: Feuer in Mülleimer und Papiercontainer

Auf dem Parkplatz an der Roonstraße in Kreuztal brennt ein Papiercontainer.

Kreuztal. Zwei Mal rufen Jugendliche in Kreuztal die Feuerwehr: Erst brennt ein Mülleimer, dann ein Papiercontainer.

Zwei Mal musste die Feuerwehr am Sonntagabend in Kreuztal ausrücken. Zuerst ging gegen 18 Uhr bei der Kreisleitstelle ein Notruf ein. Jugendliche hatten einen brennenden Mülleimer auf dem Schulhof des Städtischen Gymnasiums gemeldet. Wenige Minuten später war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen am Einsatzort an der Straße „Zum Erbstollen“ eingetroffen. Aus einem kleinen Mülleimer neben einer Sitzbank drang Qualm heraus. Kleine Flammen loderten aus der Öffnung. Mit einem Eimer Wasser war hier das Feuer schnell gelöscht. Der Einsatz war nach ein paar Minuten beendet und die Einsatzkräfte rückten wieder ab.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Gegen 19.45 Uhr folgte dann eine weitere Alarmierung. Diesmal brannte es in einem Altpapiercontainer auf dem Parkplatz an der Roonstraße. Auch hier hatten junge Erwachsene das Feuer entdeckt und die Feuerwehr angerufen. Diesmal war die Rauchwolke über dem großen Metallcontainer eine deutlich größere.

Das Feuer im Mülleimer im Kreuztaler Schulzentrum ist schnell gelöscht. Foto: Kai Osthoff

Die Flammen, die im Inneren des Containers flackerten, waren deutlich größer, um sie lediglich mit einem Eimer Wasser bekämpfen zu können. Stattdessen kam hier ein Trupp unter Atemschutz zum Einsatz. Erst löschten die die Flammen mit Wasser ab, anschließend wurde zur Sicherheit noch ein Schaumteppich aufgetragen. Auch die Polizei war zu beiden Brandorten gekommen. Im Gespräch wurde eine mögliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland