Die Feuerwehr schafft in Eichen brennendes Material ins Freie.

Einsatz Kreuztal: Feuer nach Flexarbeiten in alter Wagatec-Halle

Eichen. In einer Halle der ehemaligen Firma Wagatec in Kreuztal brennt es, zudem ist die Rede von einer vermissten Person. Das steckt dahinter.

Ein Gebäudebrand hat am Freitag, 5. November, die Feuerwehr auf den Plan gerufen. In einer Halle der ehemaligen Firma Wagatec an der Straße Wendenhof war es durch Flexarbeiten zu einem Brand einer Filteranlage gekommen.

Auch vor der Hall wird gelöscht. Foto: Kai Osthoff

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus Eichen, Krombach und Kreuztal drang Rauch aus der Halle. Nach ersten Informationen war von einer vermissten Person die Rede. Parallel zur Brandbekämpfung fand also noch eine Personensuche in der völlig verrauchten Halle statt.

Kreuztal: Verkehrsbehinderungen auf Eichener Straße

Am Ende dann Entwarnung, es befand sich keine Person mehr in dem Gebäude. Die Feuerwehr löschte die Brandstelle ab und brachte verkohltes Filtermaterial aus der Halle heraus, um es im Freien ablöschen zu können. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

