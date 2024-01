Kreuztal: Feuer und viel Qualm bei Auto-Recyclingfirma

Kredenbach Durch den Feuerwehreinsatz wurde die B 508 beim Kredenbacher Einkaufszentrum halbseitig gesperrt.

Ein technischer Defekt an einem Partikelfilter eines Baggers hat in einer Halle einer Firma für Auto-Recycling in Kredenbach am Dienstagnachmittag zu einer starken Rauchentwicklung und einem Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 15.15 Uhr die Feuerwehr Ferndorf und Kredenbach gerufen worden.

Beim Eintreffen drang Qualm aus den geöffneten Hallentoren. Unter Atemschutz ging ein Feuerwehrtrupp zur Erkundung vor. „Nach ersten Erkenntnissen ist es an diesem Partikelfilter wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem kleinen Brand gekommen“, sagte Jan Kleine, Chef der Kreuztaler Feuerwehr und Einsatzleiter vor Ort. Mehrere Lüfter wurden in Stellung gebracht, um den Rauch aus der Halle zu bekommen. Aufgrund des großen Hallenkomplexes entschieden sich die Einsatzstelle auf einen sehr starken Wasserlüfter zum Einsatz zu bringen. Auf der Marburger Straße kam es auf Höhe des Kredenbacher Einkaufszentrums durch eine einseitige Sperrung der Fahrbahn zu Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

