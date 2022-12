Kreuztal: Feueralarm bei TKS Steel – Walze zu heiß gelaufen

Wegen einer starken Rauchentwicklung durch eine zu heiß gelaufene Walze in der Verzinkerei bei ThyssenKrupp-Steel in Kreuztal-Eichen wurde die Feuerwehr gerufen.

Eichen. Mehrere Löscheinheiten halten sich bei Thyssen Krupp Steel in Eichen bereit – sie können allerdings bald wieder abrücken.

Wegen einer starken Rauchentwicklung durch eine zu heiß gelaufene Walze in der Verzinkerei bei ThyssenKrupp-Steel in Kreuztal-Eichen wurde am Freitagabend um 17.46 Uhr die Feuerwehr gerufen. Kräfte aus Kreuztal, Eichen, Fellinghausen, Kredenbach sowie Ferndorf und weitere Kräfte aus dem Kreisgebiet wurden mit dem Einsatzstichwort „Feuer 5 – Industriebrand“ in Bewegung gesetzt.

Kein offenes Feuer

Vor Ort positionierten sich die Fahrzeuge auf dem Parkplatz vor den Werkstoren im Bereitstellungsraum. Dort hieß es warten auf weitere Anweisungen. Nach ersten Informationen sei eine Walze an einer Maschine zu heiß geworden. Ein offenes Feuer hatte es wohl nicht gegeben. Die Halle wurde gelüftet. Die Einsatzkräfte konnten gegen 18.20 Uhr bereits den Bereitstellungsraum auflösen und zurück in ihre Gerätehäuser fahren. Verletzt wurde niemand. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz.

