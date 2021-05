Kreuztal: Feuerwehr befreit eingeklemmtes Reh aus Gartenzaun

Kreuztal. Tierischer Einsatz für die Feuerwehr in Kreuztal: Die Einsatzkräfte haben am Sonntag ein eingeklemmtes Reh aus einem Gartenzaun befreit.

Einen Rettungseinsatz mit gutem Ende hatte die Feuerwehr Kreuztal am frühen Sonntagmorgen in Kreuztal. Sie befreiten in der Stephanstraße ein Reh aus einem massiven Metallzaun. Das Tier wollte wahrscheinlich nach seinem Frühstück den Garten in dem Wohngebiet verlassen und war mit dem Rumpf hängengeblieben.

Durch laute Schreie waren Anwohner aufmerksam geworden und hatten den Notruf gewählt. Mit zwei Fahrzeugen und rund zehn Einsatzkräften rückte die Feuerwehr Kreuztal schon vor halb 7 Uhr an der Stephanstraße Ecke Kolberber Straße an. Um das Tier zu beruhigen und bei den weiteren Arbeiten zu schützen, legten die Einsatzkräfte eine Decke über den Körper.

Eingeklemmtes Reh in Kreuztal: Feuerwehr befreit Tier aus Gartenzaun

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden mit einer hydraulischen Schere zwei der Metallstreben aus dem Zaun geschnitten. Auf Kommando wurde die Decke entfernt. Auch wenn das verängstigte Reh von der Feuerwehr sehr vorsichtig und rücksichtsvoll behandelt worden war, wollte es wohl nicht länger in deren Gesellschaft blieben.

Das Tier stand sofort auf, rannte über die Stephanstraße und floh durch einen weiteren Garten. Da der Zaun während des zerstört worden war, musste auch die Polizei anrücken. In dem Zuge wurde auch der zuständige Jagdausübungsberechtigter verständigt.

