Kreuztal Beim Weihnachtsmarkt in Kreuztal drohte Schnee vom Dach der Weißen Villa hinabzustürzen. Die Feuerwehr setzte die Drehleiter ein.

Ehrenamtliche der Feuerwehr Kreuztal sind auf dem Kreuztaler Weihnachtsmarkt in Dreslers Park eigentlich nichts Ungewöhnliches und gehören seit dem ersten Tag schon fast mit zum „Inventar“. Besucher finden sie an ihrem Stand, als Fußtrupp oder an einer der Feuerwehrstellen hinter der Gelben Villa. Dass die Drehleiter des Kreuztaler Löschzuges aber, wie am Freitagabend, mit in der Menschenmenge zu finden ist, ist eher ein seltenes Bild. Grund für den Einsatz in der Höhe war Schnee auf dem Dach der Weißen Villa, der nach Angaben von Pressesprecher Björn Hadem wegen der milden Temperaturen hinabstürzen zu drohte. Zu gefährlich, fanden auch die Verantwortlichen von der Stadt Kreuztal.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Nach einer Begehung des Dachs auf einer der Villen stand fest: Der Schnee muss weg. So wurde kurzerhand die Drehleiter benötigt. Mit Flatterband wurde ein Bereich um die Weiße Villa abgesperrt, die Drehleiter in Stellung gebracht und dann konnte über den Korb des großen roten Einsatzfahrzeugs der Schnee mit langen Stangen entfernt werden – zumindest ein Teil. Die erste Gefahr für die Besucher war somit gebannt, den Rest Schnee entfernten die Kreuztaler Feuerwehrkräfte am Samstagmorgen. Davon bekamen diesmal weniger Menschen etwas mit, da der Weihnachtmarkt an diesem Tag erst um 11 Uhr startete.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland