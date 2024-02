Kreuztal: Feuerwehr löscht Kaminbrand in Buschhütten

Buschhütten Mit der Drehleiter arbeitet sich die Feuerwehr in den Kamin vor. Zwischendurch gibt es Anzeichen, dass der Brand sich ausgedehnt hat.

Ein Kaminbrand hat in der Charlottenstraße in Kreuztal-Buschhütten am Freitagabend die Feuerwehren aus Buschhütten, Kreuztal, Setzen und Ferndorf beschäftigt. Der erste Alarm kam gegen 20.44 Uhr. Da der Kreuztaler Löschzug wegen eines Brandmelde-Alarms in der Kreuztaler Innenstadt noch im Gerätehaus war, trafen die ersten Kräfte schnell vor Ort ein. Aus dem Schornstein erkannten sie den Funkenflug.

Über den Korb der Kreuztaler Drehleiter kehrten die Einsatzkräfte mit entsprechendem Kaminkehrwerkzeug den Schornstein. Der Glanzruß konnte über Kontrollschächte entfernt werden. Mit der Wärmebildkamera wurden die Bereiche entlang des Kamins kontrolliert. Rauch kam aus der Zwischendecke. Unter Beobachtung des Bezirksschornsteinfegers entfernten die Feuerwehrkräfte einige Dielen im Bereich des Kamins. Da jedoch kein Feuer entdeckt werden konnte und der Kamin gereinigt war, konnte die Feuerwehr den Einsatz nach und nach beenden und zurück in die Gerätehäuser fahren.

