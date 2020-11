Kreuztal: Firma bei Brand vollständig zerstört

Kreuztal. Eine Firma in Kreuztal ist bei einem Brand in der Nacht zerstört worden. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren vor Ort.

Bei einem Feuer ist in der Nacht zu Samstag eine stahlverarbeitende Firma in Kreuztal-Buschhütten vollständig zerstört worden.

Gegen 1.20 Uhr waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz in die Straße „Auf der Pferdeweide“ gerufen worden. Beim Eintreffen stand der vordere Hallenteil im Vollbrand . Schnell breiteten sich die Flammen auf das gesamte Hallendach aus. Über die Drehleiter und von mehreren Stellen vom Boden aus, versuchten die Feuerwehrleute das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Immer wieder gab es Durchzündungen durch die Rauchgase, die als immer dunkler werdende Wolken aus den Fenstern und dem Dach in den Nachthimmel stiegen.

Sehr viel Löschwasser nötig

Mehr als 100 Feuerwehrleute aus unterschiedlichen Einheiten und Städten waren im Einsatz. Mit dem Einsatzstichwort „Feuer 5“ hatte die Kreisleitstelle einen Großeinsatz aufgemacht. Auch eine zweite Drehleiter wurde angefordert.

Um die enormen Löschwassermengen sicherzustellen, wurden auch die Stadtwerke Kreuztal gerufen. Ein Mitarbeiter kümmerte sich am Einsatzort darum. Irgendwann ging die Straßenbeleuchtung aus. Grund dafür war, dass in dem brennenden Firmengebäude eine Trafostation zu Schaden gekommen war. Der Energieversorger Westnetz kam mit einer Hebebühne und sorgte nach einiger Zeit wieder für Strom. Wegen der vielen Einsatzfahrzeuge hatten Feuerwehr und Polizei die Siegener Straße an der Einsatzstelle im Erstangriff komplett gesperrt.

Die Nachlöscharbeiten werden auch am Samstag noch einige Stunden andauern. Zur Schadenshöhe und warum das Feuer in dem Gebäude ausgebrochen ist, darüber gab es am Morgen noch keine gesicherten Informationen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (red)