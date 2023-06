Kreuztal: Flut von Bier und Limo ergießt sich auf Straße

Kredenbach. Die Ladung eines Getränkelasters in Kreuztal macht sich selbstständig. Jede Menge Flaschen zerplatzen auf dem Asphalt.

Verrutschte Ladung sorgte am Dienstagmorgen, 6. Juni, für einen Getränkesee an der Einmündung der Kredenbacher und Martinshardtstraße in die Marburger Straße im Kreuztaler Stadtteil Kredenbach.

Ein Lastwagen hatte bei der Ausfahrt aus der Kredenbacher Straße eine große Zahl an vollen Getränkekisten verloren, die auf der Fahrbahn und dem angrenzenden Gehweg landeten.

Feuerwehr Kreuztal: Keine Verletzten zu beklagen

Der Leiter der Feuerwehr, Jan Kleine, ordnete Amtshilfe für die Polizei an und schickte die Löschgruppe Kredenbach zur Unfallstelle, um beim Räumen der Verkehrsflächen zu helfen. Verletzt wurde niemand, teilt die Feuerwehr Kreuztal mit.

Hunderte zerbrochene Flaschen werden aufgekehrt. Foto: Feuerwehr Kreuztal

Eine Flut von Limo und Bier. Foto: Feuerwehr Kreuztal

