Kreuztal: Frau (72) EC-Karte geklaut – nun ist das Geld weg

Buschhütten Beim Einkaufen in Kreuztal wird einer Seniorin das Portemonnaie gestohlen – inklusive EC-Karte. Der Schaden für die Frau ist immens.

Eine 72-Jährige ist in Buschhütten um viel Geld gebracht worden. Nun sucht die Polizei mit einem Bild einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen Täter. Die Geldbörse der Frau wurde demnach bereits am 14. Dezember in einem Discounter in Buschhütten gestohlen.

72-Jährige war in dem Geschäft mit einem Einkaufswagen unterwegs. Im Einkaufswagen lag eine Einkaufstasche, in der sich auch die Geldbörse befand. In einem unbeobachteten Augenblick wurde das Portemonnaie entwendet. Dies fiel der 72-Jährigen an der Kasse beim Bezahlen auf. Später erinnerte sich die Frau an eine Verdächtige, die sich im Laden vorgedrängt habe. Sie konnte die Frau nur vage beschreiben. Sie soll weite, vermutlich dunkle oder schwarze Kleidung getragen haben. Gegebenenfalls soll sie zudem eine Mütze oder eine Kapuze (Hoodie) aufgesetzt haben. Insgesamt habe die Person einen gepflegten Eindruck gemacht.

Polizei Kreuztal: Bild des Tatverdächtigen ist hier zu finden

Nach dem Diebstahl wurde mit der EC-Karte der 72-Jährigen an einem Automaten in einer nahegelegenen Bankfiliale Geld abgehoben. Der Täter erbeutete einen vierstelligen Betrag. Der Mann ist etwa 35 bis 45 Jahre alt, kräftig, hatte dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Zudem trug er eine blaue Mütze und eine schwarze Daunenjacke.

Das Bild des Tatverdächtigen ist hier zu finden. Die Polizei nimmt Hinweise unter 02732/909-0 entgegen.

