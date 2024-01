Verkehr Kreuztal: 90-Jährige rauscht mit BMW mitten in die Apotheke

Ferndorf Offenbar hat eine Autofahrerin in Kreuztal an ihrem BMW den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang verwechselt. Die Folgen sind in jedem Fall drastisch.

Eine laut Polizei-Informationen 90 Jahre alte Frau ist am Mittwoch, 3. Januar, mit ihrem BMW rückwärts in die Apotheke Ferndorf an der Marburger Straße gefahren.

Die Autofahrerin wollte mit ihrem Automatikwagen vom Parkplatz vor der Apotheke nach links in Richtung Hilchenbach abbiegen. Allerdings verwechselte sie laut eigenen Angaben den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang. Der BMW setzte also unerwarteterweise zurück, durchbrach und zertrümmerte die Glasfront der Apotheke.

Kreuztaler Apotheke weiter geöffnet

Verletzt wurde niemand, die Schadenssumme steht noch nicht fest. Die Apotheke ist derzeit über den Hintereingang zu erreichen.

Verletzt wird glücklicherweise niemand.

