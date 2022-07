Kreuztal: 40-Jährige kippt mit ihrem Buggy auf der HTS um

Bei einem Autounfall in Siegen am Sonntagabend fuhr eine 40-jährige Frau mit einem Buggy gegen die Mittelleitplanke und wurde verletzt.

Kreuztal. Mit einem Buggy ist eine 40-Jährige auf der HTS in Kreuztal verunglückt. Die Stadtautobahn in Richtung Siegen wurde gesperrt.

Eine 40-jährige Fahrerin eines Buggy ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Hüttentalstraße in Kreuztal schwer verletzt worden. Laut Auskunft der Polizei war die Frau aus Siegen mit dem Off-Road-Gefährt in Richtung Siegen unterwegs und zwischen den Anschlussstellen Kreuztal und Buschhütten aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte sie in die Mittelleitplanke. Der Buggy überschlug sich und rutschte einige Meter weiter über die Fahrbahn.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

HTS ab Kreuztal gesperrt

Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr aus Ferndorf, Krombach und Eichen, die ursprünglich wegen eingeklemmter Personen ausgerückt war, hatte vor Ort glücklicherweise eine leichtere Aufgabe. Sie stellte den Brandschutz sicher, stellte das Gefährt wieder auf die Räder und schob es zur Seite, wo es durch einen Abschleppdienst abgeholt wurde.

Eine 40-jährige Fahrerin eines Buggy ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Hüttentalstraße in Kreuztal schwer verletzt worden. Foto: Kai Osthoff

Die Siegener Stadtautobahn war für die Dauer des Einsatzes in Fahrtrichtung Siegen komplett gesperrt worden. Der Verkehr aus Richtung Krombach wurde bereits an der Abfahrt Kreuztal von der Polizei abgeleitet.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland