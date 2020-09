Kreuztal: Frau verunglückt mit E-Bike – Polizei sucht Zeugen

Die verletzte Frau in Kreuztal kommt in eine Siegener Klinik. (Symbolbild)

Eichen. Eine E-Bike-Fahrerin in Kreuztal weicht Schülern, stürzt und verletzt sich schwer. Die Jugendlichen kümmern sich nicht um die Frau.

Auf dem farblich getrennten gemeinsamen Geh- und Radweg an der Hagener Straße in Kreuztal-Eichen kam es am Mittwoch, 16. September, zu einem Fahrradunfall, bei dem eine 62-Jährige verletzt wurde.

Die Frau war gegen 7.10 Uhr auf dem Radstreifen neben der Fahrbahn der Hagener Straße in Eichen in Richtung Kreuztal mit ihrem Pedelec unterwegs. In der gleichen Richtung ging vor ihr eine Gruppe von Schülern.

62-Jährige kommt in Siegener Klinik

Ein vor der Frau fahrender Radfahrer betätigte die Klingel, die Schüler, die zum Teil den Radstreifen mit benutzen, traten zur Seite, so dass der Radfahrer an diesen vorbei fahren konnte. Auch die 62-Jährige betätigte die Klingel um an der Gruppe vorbeizufahren.

Allerdings trat dann unvermittelt eine Schülerin wieder zurück auf den Radstreifen. Die Frau bremste stark ab, stürzte über den Lenker auf den Gehweg und verletzte sich schwer.

Die Schülergruppe entfernte sich.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal sucht nun Zeugen für den Unfall und bittet auch die Schüler, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

