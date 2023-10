Kreuztal: Gasalarm in Erlersiedlung – Hochhaus geräumt

Kreuztal. Gasalarm in der Kreuztaler Erlersiedlung: Der Eggersten Ring ist gesperrt.

Bei Erdarbeiten hat ein Bagger am Montagmittag die Gasleitung am Eggersten Ring in Kreuztal getroffen. Aus dem Leck strömte Gas aus. Das Mehrfamilienhaus Eggersten Ring 8 wurde geräumt, ebenso das Stadtteilbüro in der Danziger Straße. Westnetz hat inzwischen die Gasversorgung unterbrochen. Die Durchfahrt über den Eggersten Ring ist gesperrt.

