Kreuztal: Glück gehabt – Spaziergänger verhindern Waldbrand

Kreuztal. Auf ihrer Runde unweit des Robinson-Spielplatzes in Kreuztal sieht ein Paar zufällig Rauch aufsteigen – und handelt sofort richtig.

Spaziergänger haben am Mittwochmorgen, 28. Juni, in einem Waldstück oberhalb des Robinson-Spielplatzes in Kreuztal möglicherweise einen Waldbrand verhindern können.

Das Pärchen hatte bei einem morgendlichen Spaziergang von einem Waldweg aus verdächtigem Rauch rund 60 Meter entfernt des Weges wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. „F 1 – Rauchentwicklung im Freien“ lautete dann gegen 8.11 Uhr die Alarmmeldung.

Kreuztaler Feuerwehr hat Schwelbrand schnell im Griff

Während die Spaziergängerin nahe der Stelle wartete, lief ihr Mann an die Kleingartenanlage an der Kattowitzer Straße um die Einsatzkräfte in Empfang zu nehmen. Er fuhr im Feuerwehrauto mit und konnte die Brandbekämpfer schließlich an die richtige Stelle bringen. Eine weitere Besatzung hatte die Einsatzstelle bereits über den Robinson-Spielplatz angefahren und den kleinen Schwelbrand auf einer Fläche von rund einem Quadratmeter abgelöscht.

Die Polizei konnte vor Ort keine Angaben zu einer möglichen Brandursache geben.

