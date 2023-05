Kreuztal: Glühende Lkw-Bremsscheibe lässt Pkw-Reifen platzen

Krombach. Die glühende Bremsscheibe eines Lastwagens hat in Kreuztal einen Reifen platzen lassen. Das Skurrile an der Sache: An einem völlig anderen Auto.

Die glühende Bremsscheibe eines Lastwagens ließ den Vorderreifen eines Kleinwagens auf der Hagener Straße platzen.

Aus ungeklärter Ursache waren am Auflieger während der Fahrt eine Bremsscheibe und der Reifen samt Felge abgerissen. Während der große Lkw-Reifen einige Meter weiter auf der Fahrbahn liegenblieb, rutschte die extrem heiße Bremsscheibe unter den Kleinwagen. Die enorme Hitze ließ dessen rechten Vorderreifen platzen. Die Feuerwehr stellte an Reifen und Felge des Lkw mit der Wärmebildkamera auch nach einiger Zeit noch eine Temperatur von 200 Grad fest.

Kreuztal: Zeugin sah Flammen am Reifen des fahrenden Lastwagens

Feuerwehr und Polizei sperrten die Hagener Straße an der Einsatzstelle ab und leiteten den Verkehr über die Krombacher Straße um. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Die Kleinwagenfahrerin gab im Gespräch an, bereits auf der Abfahrt von der Krombacher Höhe einen starken Geruch wahrgenommen zu haben, der ihrer Meinung nach von den Bremsen des Lkw stammte. Als dann Flammen an dem Reifen zu sehen waren, versuchte sie, mit Hupen dem Lkw-Fahrer ein Zeichen zu geben. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

