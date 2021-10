Kreuztal: Goldschmuck für 20.000 Euro gestohlen – Fahndung

Buschhütten. Täter spähen Wohnung in Kreuztal-Buschhütten aus und hebeln Terrassentür aus. Die Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos und bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter – mindestens drei – sind bereits am 1. September in ein Einfamilienhaus an der Berliner Straße in Buschhütten eingebrochen. Die Diebe hebelten zwischen 16.48 und 17.01 Uhr die Terrassentür auf und durchwühlten mehrere Räume. Zuvor hatten sie das Gebäude offenbar gründlich ausgespäht.

Die Täter entwendeten Goldschmuck im Wert von rund 20.000 Euro, so die Polizei am Freitag, 15. Oktober. Anschließend flüchteten sie offenbar mit einem silbernen Auto. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Die Kriminalpolizei hat deshalb mehrere Aufnahmen von den Tätern veröffentlicht. Die gibt es online auf polizei.nrw/fahndungen. Hinweise an das Kriminalkommissariat: 0271/7099-0.

