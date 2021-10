Kreuztal: Grünes Wasser in Ferndorf – kein Grund zur Sorge

Ferndorf. Grüne Flüssigkeit auf einem Teich war Anlass für einen ABC-Alarm in Ferndorf. Die Feuerwehr erfuhr sehr bald, dass das kein Fall für sie war.

Eine vermeintliche Wasserverunreinigung auf einem Gewässer in der verlängerten Dallnstraße in Richtung Irlenhecken in Kreuztal-Ferndorf hat am Mittwochnachmittag die Feuerwehr Ferndorf auf den Plan gerufen. Spaziergänger hatten auf einem Teich eine grüne Flüssigkeit gemeldet, die Einsatzkräfte rückten gegen um kurz nach 18 Uhr mit dem Alarmstichwort „ABC-1 - Öl auf Gewässer“ aus.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Quelle allen Übels war schnell gefunden. Die Einsatzkräfte verfolgen den kleinen Bachlauf und kamen schließlich rund 200 Meter weiter einem Waldstück zu einem verschlossenen Stolleneingang. Von dort drang die grüne, unbekannte Flüssigkeit heraus.

Färbemittel zur Dichtheitsprüfung

Ein Anruf bei einem fachkundigen Bürger aus Ferndorf brachte Licht in die Sache. Er hatte rund eine Stunde zuvor an seinem Stollen ein Färbungsmittel namens Uranin eingestreut, um den Verlauf eines Quellwasser-Rinnsals zu verfolgen. Uranin ist als Fluoreszenzfarbstoff ein hoch wirksames Wasser-Färbemittel, das zur Dichtheitsprüfung, Leckortung oder Gewässermarkierung eingesetzt wird.. Da er sein Vorhaben aber nur mit dem Teichbesitzer abgesprochen hatte, wussten die offiziellen Stellen nichts davon.

Für die Feuerwehr und die mittlerweile auch eingetroffene Polizei waren keine weiteren Maßnahmen mehr erforderlich.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland