Kreuztal: Grundschüler lernen Welt des Maschinenbaus kennen

Buschhütten. Kino, Schule oder Restaurant kennt jeder von innen – aber eins der größten Unternehmen des Siegerlands? Kinder erkunden den Campus Buschhütten.

Der Mars hängt in Buschhütten. Zumindest im Modell – und das konnten 38 Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse der Kreuztaler Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule gemeinsam mit ihren Lehrerinnen jetzt im Campus Buschhütten von allen Seiten anschauen.

Dr. Gabriele Barten, Mitglied der Geschäftsführung der Achenbach Buschhütten Holding GmbH, führt die jungen Gäste herum. Der Besuch startet mit einem gemeinsamen Frühstück „unter dem Mars“. Denn der Campus Buschhütten beherbergt momentan die Wanderausstellung „Mars findet Stadt“. Dabei handelt es sich um ein Kunstwerk von Luke Jerram, einem britischen Installationskünstler. Es ist eine große, von innen beleuchtete Kugel mit einem Durchmesser von sieben Metern, auf die NASA-Fotografien der Marsoberfläche gedruckt wurden.

Schülerinnen und Schüler der Friedrich von Bodelschwingh Schule besuchen die Ausstellung "Mars findet Stadt" im Campus Buschhütten. Foto: Achenbach Buschhütten Holding GmbH

Jedes Jahr besucht die neue dritte Klasse der Schule den Campus Buschhütten, in diesem Jahr basteln die Kinder ein Fernrohr, mit dem sie den künstlichen Mars beobachten können.

Dann gibt es für die Schülerinnen und Schüler eine Führung durch die Montagehalle, die Fertigungshalle und die Lernfabrik im Campus Buschhütten. In der Montagehalle lernen die Kinder etwas über Aluminium: Beschaffenheit, Herstellung und Verwendung. Als Antwort auf die Frage, mit welchem Verkehrsmittel es denn in den Urlaub fahre, antwortet ein Mädchen: „Mit dem Taxi.“ Auch wenn das nicht stimmt, wie die Kleine sagt: Gabriele Barten nutzt die Gelegenheit, um zu erklären, dass eben auch Verkehrsmittel wie Flugzeuge oder Autos aus Aluminium bestehen. Außerdem erfahren die jungen Besucherinnen und Besuchern, dass Aluminium – im Gegensatz zu Stahl – nicht magnetisch ist. Das können die Kinder mit verschiedenen Gegenständen aus Stahl und Aluminium erstmal ausgiebig testen.

Firma Achenbach Buschhütten und Grundschule: Freundschaft und Nachbarschaft

Weiter geht es in die Fertigungshalle: Dort erklärt das Team vom Campus den Drittklässlerinnen und Drittklässlern, wie Rohre geschnitten oder Schraubenmuttern gefräst werden. Alle bekommen eine solche Mutter geschenkt.

Danach geht es in die Lernfabrik, in der die Auszubildenden ihren Arbeitsplatz haben und auch hier dürfen die Jungen und Mädchen zuschauen, was da alles passiert. Zum Abschluss gibt es ein Gewinnspiel und natürlich ein „Planeten-Eis“ für alle.

Alu oder Stahl? Die Kinder haben ausreichend Gelegenheit zum Ausprobieren. Foto: Destina Tasci

Für die gesamte Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule sei es jedes Jahr aufs neue ein tolles Erlebnis, betonen die Lehrerinnen. Im Vorfeld bereiten sich die Kinder im Sachkunde-Unterricht auf den Besuch vor: Sie sammeln Informationen über die Firma Achenbach Buschhütten und über die Themen, die ihnen bei der Führung präsentiert werden.

In diesem Jahr hatten sie beispielsweise bereits im Unterricht die Möglichkeit, die Beschaffenheit von Stahl mit der von Aluminium zu vergleichen. Schulleiterin Claudia Gawrosch schwärmt: „Unsere Zusammenarbeit zeugt von inniger Nachbarschaft und Freundschaft, die sich hervorragend mit der Wissenschaft verbinden lässt und uns einen praxisnahen Unterricht ermöglicht.“

Im Campus Buschhütten der Grundschule etwas Gutes tun

Gabriele Barten erklärt die Intention des Projektes: Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, die Welt des Maschinenbaus kennenzulernen. „Jeder weiß, wie eine Schule, ein Restaurant oder ein Kino von innen aussehen, doch wie eine Maschinenbau-Firma von innen aussieht, das wissen die wenigsten.“ Es gehe ihr um den Lehraspekt, und da die Firma Achenbach das drittgrößte Industrieunternehmen der Region sei, biete es sich dafür hervorragend an. Auch ihr gehe es um die Unterstützung der Schule in der Nachbarschaft. „Es handelt sich hier um eine Freundschaft, die Wissen schafft.“

Dr. Gabriele Barten (rechts) führt die Schülerinnen und Schüler durch den Campus Buschhütten. Foto: Destina Tasci

Dem Unternehmen gehe es dabei nicht ums Geld oder so – dieses Projekt sei komplett uneigennützig, man wolle Schule und Kindern einfach etwas Gutes tun. Die Gemeinschaft stehe im Vordergrund. Als Familienunternehmen wünsche man sich, für die Region nicht nur „irgendein Industrieunternehmen“ zu sein, sondern eben ein Teil einer Gemeinschaft. Dafür engagiere sie sich.

Der Campus Buschhütten sei dabei eine Art Herzensprojekt, sagt Gabriele Barten. Die umgebaute historische Industriehalle vereine so viele Funktionen und Ziele, stehe für Transparenz und Gemeinschaft. „Der Campus nutzt sein Potenzial, ein dritter Ort zu sein“, findet sie – also ein Ort, der Ausgleich zu Alltag und Beruf bieten soll.

