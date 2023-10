Kreuztal: Handbremse vergessen – Auto kippt Mauer herunter

Der Mazda kippt auf dem Tankstellengelände in Kreuztal rückwärts eine Mauer hinunter.

Kreuztal. Ein Mazda macht sich auf dem Gelände der Tankstelle an der Kreuztaler Hauptkreuzung selbstständig.

Auf dem Gelände der Aral-Tankstelle an der Hauptkreuzung in Kreuztal hat sich am Donnerstagabend gegen 21.50 Uhr ein Mazda selbstständig gemacht und somit für einen Einsatz von Polizei und Abschleppunternehmen gesorgt.

Wie die Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte, hatte der Fahrer des Mazda sein Fahrzeug auf dem Tankstellengelände abgestellt und dabei wohl vergessen, die Handbremse anzuziehen. Der Wagen rollte einige Meter zurück, durchbrach mehrere Metallabsperrbügel und kippte eine Mauer herunter. Allein konnte der Fahrer das Auto aus dieser Lage nicht mehr befreien. Die Polizei bestellte im Rahmen der Unfallaufnahme einen Abschleppunternehmen, der den Wagen mittels eines Krans wieder zurück hob.

