Kreuztal: Haushalte müssen bis 14 Prozent mehr hinblättern

Kreuztal Obwohl zum Ausgleich die Grundsteuer erhöht wurde, steigen nun wieder die Abwassergebühren. Dabei wird es nicht bleiben.

Bei fünf Gegenstimmen und einer Stimmenthaltung der CDU hat der Hauptausschuss dem Rat die Anhebung der Abwassergebühren empfohlen. Der Preis für den Kubikmeter Schmutzwasser steigt von 2,35 auf 2,67 Euro. Für Niederschlagswasser werden ab 1. Januar je an den Kanal angeschlossenen Quadratmeter 79 Cent berechnet, neun Cent mehr als bisher.

„Gesamtpaket“ vermisst

Arne Siebel (CDU) vermisste ein „Gesamtpaket“ mit allen weiteren noch zu erwartenden Gebührenerhöhungen, zu erwarten sei zum Beispiel auch eine Erhöhung der Wassergebühr. Den Bürgern sei das „schwer zu vermitteln“, zumal die Abwassergebühr zuletzt erst auch gesenkt worden sei. Bürgermeister Walter Kiß verwies auf das Gespräch des Kämmerers mit den Fraktionsvorsitzenden. „Er hat deutlich darauf hingewiesen, was auf uns zukommt. Wenn der Informationsfluss in der Fraktion nicht funktioniert, stelle ich anheim, den zu verbessern.“ Was CDU-Fraktionschef Philipp Krause zurückwies: „Die Informationen fließen.“ Bürgermeister Walter Kiß: „Dann ist ja gut.“

„Es geht nicht anders“, sagte Kämmerer Michael Kass. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts hatte auch die Stadt Kreuztal ihre Abwassergebühren für 2022 neu kalkulieren müssen. Dadurch zahlten die Gebührenzahler zwar weniger Zinsen für das in Kanäle und Klärwerke eingesetzte Kapital. Dafür musste die Stadt aber auf der anderen Seite die Grundsteuer erhöhen, um ihren Einnahmeausfall auszugleichen. Wäre das nicht passiert, wäre der Gebührensprung jetzt nicht so drastisch, überlegte Anna Wetz (Grüne). Immerhin 13 und 14 Prozent, rechnete Frank W. Frisch (FDP) vor: „Da denkt man schon nach, ob das zumutbar ist.“

Dass mehr als die Hälfte des Schmutzwassers, das im Klärwerk Kreuztal gereinigt wird, von „Sondervertragseinleitern“ kommt, ist übrigens nicht zum Nachteil der Gebührenzahler, erklärte Michael Kass auf Nachfrage von Dieter Gebauer (Grüne): „Das ist sogar ausgesprochen positiv.“ Denn damit seien Unternehmen auch an den hohen Fixkosten beteiligt, die durch das 200 Kilometer lange Kanalnetz und die verschiedenen Bauwerke verursachen: „Das ist eine Menge Geld.“ Da machten sich direkt die trockenen Sommer 2020 und 2021 bemerkbar, in denen weniger Abwasser von Krombacher Brauerei und Lindenschmidt Umwelttechnik (die großen „Sondervertragseinleiter“) ins Klärwerk flossen.

Im Kreisvergleich im Mittelfeld

Im kreisweiten Vergleich liegt Kreuztal im Mittelfeld. Sechs der elf Kommunen haben teurere Schmutzwassergebühren, bis zu 3,34 Euro in Bad Laasphe, beginnend bei 2,20 Euro in Siegen. Sechs Kommunen sind bei der Niederschlagswassergebühr billiger als Kreuztal. Hier reicht das Spektrum von 62 Cent (Netphen) bis 1,30 Euro (Freudenberg). Wobei in Kreuztal, anders als in einigen anderen Kommunen, keine zusätzliche Kanalanschlussgebühr erhoben wird.

