Kreuztal: Heiße Bremsen, Feuer – HTS gesperrt

Buschhütten Auf seiner Tour Richtung Siegen sieht ein Trucker plötzlich Rauch im Rückspiegel – und handelt überaus besonnen.

Heißgelaufene Bremsen an einem Lkw-Anhänger sind nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr vermutlich die Ursache für einen gemeldeten Lkw-Brand, zu dem die Feuerwehr-Einheiten, Kreuztal, Fellinghausen und Buschhütten am Donnerstag, 25. Januar, auf die HTS zwischen Kreuztal und Buschhütten gerufen wurden.

Der Fahrer des Lastwagens entdeckte auf seiner Tour in Richtung Siegen plötzlich im Rückspiegel Qualm an den Reifen des Anhängers. Als dann auch Flammen zu sehen waren und eine Kontrolllampe aufleuchtete, lenkte er sein Gespann aus dem Baustellenbereich und stellte es am rechten Fahrbahnrand ab. Kontrolliert koppelte er den Anhänger ab und stellte die Zugmaschine einige Meter entfernt ab.

Bremsen auf HTS noch 300 Grad heiß

Bereits wenige Minuten nach dem Notruf traf die Feuerwehr ein, die mit der Wärmebildkamera die Temperatur überprüfte. Diese betrug nach Auskunft der Polizei zu diesem Zeitpunkt noch rund 300 Grad. Löschmaßnahmen oder eine Kühlung der Bremsen erfolgte jedoch nicht mehr. Während der ersten Phase kam es auf der Richtungsfahrbahn zu einer kurzzeitigen Vollsperrung.

