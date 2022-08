LaBrassBanda - hier bei einem Konzert Ende Juli in Benediktbeuern - kommen nach Kreuztal.

Kultur Kreuztal: Heißes Wochenende in Dreslers Park

Kreuztal. Am zweiten August-Wochenende wird es voll in Dreslers Park in Kreuztal: drei große Musik-Events an drei Tagen hintereinander.

Das zweite Augustwochenende in Dreslers Park wird heiß: Mit LaBrassBanda holt Kreuztalkultur am Freitag, 12. August, eine der weltweit erfolgreichsten Brass-Pop-Bands nach Kreuztal. Erstmalig wird dafür ein Teilbereich von Dreslers Park in ein abgeschlossenes Open-Air-Gelände verwandelt.

LaBrassBanda: Deutschlands erfolgreichste Pop-Brass-Band

LaBrassBanda haben die knapp zweijährige Corona-Zwangspause kreativ genutzt. Jetzt freut sich Deutschlands erfolgreichste Pop-Brass Band ganz besonders wieder auf Hochgeschwindigkeit statt Entspannung. Sie wollen ihr neues Album „Danzn“ vor großem Publikum spielen. Kaum erwarten können die Chiemgauer Jungs auch die Open Airs und hochkarätigen Festivals wie das Superbloom, das Frequency, die Brass Wiesn oder das Woodstock der Blasmusik. Gefeiert werden soll, wie gewohnt , bis die Besucher sich am Ende verschwitzt in einem einzigen Rausch in den Armen liegen…

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Bereits um 19 Uhr kommt das Liedermacher-Quartett Marco Holtmann, Achim Schröder und Stefan Schulz-Lauterbach („„Pils & Kippe“) auf die Bühne. Mit Wort- und Klangakrobatik laden sie zum Zuhören und Mitdenken, insbesondere aber zum Genießen ein. Entgegen der Regelung bei der Open-Air Veranstaltung „kreuztalklassik“ dürfen zu diesem Konzert keine eigenen Stühle mitgebracht werden.

Dance & Sing: „Awanekning“ nach der Crona-Zwangspause

Dance &Sing: Das Wochenende in Dreslers Park beginnt bereits am Donnerstag, 11. August, 19 Uhr mit einer neuen Auflage von „Dance & Sing" des Tanztheaters Kreuztal und der städtischen Tanzschule Spitzentanz. Nach dreijährigem, pandemiebedingten Dornröschenschlaf erzählen 280 Tänzer und Tänzerinnen im Alter von sechs bis 25 Jahren eine Geschichte von Wiederkehr und der Neuentdeckung alter Dinge für alle, deren Herzen und Augen offen dafür sind: „Awakening“ heißt das Programm.

Kreuztalklassik mit Startrompeter Sergei Nakariakov

„Sommerträume“ ist der Titel von Kreuztalklassik am Samstag, 13. August, 20 Uhr. Unter der Leitung von Chefdirigent Nabil Shehata präsentiert die Philharmonie Südwestfalen ein hochvirtuoses und doch träumerisches Sommerkonzert in Kreuztals grünem Wohnzimmer. In diesem Jahr präsentiert das heimische Orchester einen brillanten Solisten, den Startrompeter Sergei Nakariakov. Die Veranstaltung ist teilbestuhlt. Eigene Sitzgelegenheiten können mitgebracht werden. „Das Konzert findet bei jeder für die Musiker, die Instrumente und das Publikum verträglichen Witterung statt“, teilt Kreuztalkultur weiter mit. „Die Veranstaltung wird wegen der aufwendigen Bühnenüberdachung grundsätzlich auch bei unsicheren klimatischen Bedingungen durchgeführt.“

