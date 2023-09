Kreuztal: Heruntergerissen – Telekomkabel blockiert Straße

Ein Telefonkabel hängt über der Kölsbachstraße in Kreuztal-Buschhütten.

Buschhütten. In die Kölsbachstraße in Buschhütten musste die Feuerwehr ausrücken: Ein Telekomkabel hängt über der Straße.

Zu einer technischen Hilfeleistung wurde die Buschhüttener Feuerwehr am Dienstagabend gerufen. Die Anfahrt vom Gerätehaus war nicht weit und führte die Besatzung eines Fahrzeugs in die Kölsbachstraße. Dort hing ein Telekomkabel so tief über die Straße, dass es für größere Fahrzeuge eine Gefahr hätte darstellen können.

Mit rot-weißem Absperrband wurde das Kabel sichtbar gekennzeichnet. Mehr konnte die Feuerwehr vor Ort nicht machen. Wie der Einsatzleiter gegenüber dieser Zeitung erklärte, würden im Laufe des Mittwochs von der Telekom Reparaturarbeiten vorgenommen. Einige Stunden vor dem Feuerwehreinsatz war ein Lkw eines Gartenlandschaftsgärtner-Unternehmens dort gefahren und hatte mit einer falsch eingestellten Barke an dem Lkw das Kabel heruntergezogen.

