Kreuztal-Hilchenbach: Auf der B 508 beginnt neuer Dauerstau

Auf der B 508 wird es auch in den nächsten Jahren zu Staus an den Baustellen - wie hier zwischen Kredenbach und Dahlbruch - kommen.

Allenbach. Auf der B 508 wird nun auch die zweite Großbaustelle eingerichtet. In den nächsten zwei Jahren droht ein Dauerstau.

Die B 508 wird wieder zur Hindernisstrecke. Neben der Ortsdurchfahrt Kredenbach nimmt Straßen NRW nun auch die Strecke zwischen Allenbach und Dahlbruch in Angriff. Ab Montag, 14. August, wird die Baustelle eingerichtet. Mit Verkehrsbehinderungen ist dort ab Montag, 21. August, zu rechnen.

Auf einer Länge von rund einem Kilometer werden von der Kreuzung Stift Keppel/Breitenbacher Straße bis Ortsanfang Dahlbruch die Bundesstraße und der Gehweg sowie Bushaltestellen erneuert. Auch wird im Rahmen der Baumaßnahme ein neuer Radweg im Bereich der Stiftswiesen gebaut. Weiterhin wird im Zuge der Straßenbauarbeiten eine Wasserversorgungsleitung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein in der Straße neu verlegt. Außerdem werden verschiedene Versorgungsleitungen im Gehwegbereich erneuert.

+++ Lesen Sie auch: Baustelle Kreuztal-Hilchenbach: So gehts weiter auf B 508 +++

Baustelle beginnt in Stift Keppel

Die Bauarbeiten auf der B 508 beginnen am Kreuzungsbereich Stift Keppel und gehen auf der Gehwegseite auf einer Länge von etwa 150 Metern in Richtung Kreuztal weiter. Die Arbeiten erfolgen unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung. Die kleineren Zufahrtsstraßen, die in die B 508 münden, werden im Zuge der Arbeiten gesperrt. „Für die Anlieger dieser Straßen werden individuelle Lösungen gefunden“, heißt es in der Mitteilung des Landesbetriebs, „Informationen dazu werden von der Stadt Hilchenbach jeweils zeitnah an die betroffenen Anwohner verteilt.“ Die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Kreuztal wird außer Betrieb genommen und durch eine provisorische, 100 Meter in Richtung Hilchenbach verlegte Haltestelle ersetzt. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich zwei Jahre. Die Baukosten betragen 4,8 Millionen Euro.

+++ Lesen Sie auch: B 508 Kreuztal : Anliegern graut vor Baustellen und langen Staus +++

In Kredenbach wird neuer Kreisel gebaut

Bereits begonnen haben die Arbeiten in Kredenbach. Dort wird zunächst ein neuer Kreisel am Abzweig der L 729 nach Unglinghausen gebaut, diese wird etwa zehn Monate dauern. Die Verbindung Unglinghausen-Kredenbach ist gesperrt, auf der B 508 steht nur eine Fahrspur zur Verfügung. Anschließend erfolgt der Ausbau der Ortsdurchfahrt in Richtung Dahlbruch bis zur Einmündung Altlohe. Wegen der beiden Baustellen wird der Verkehr großräumig umgeleitet: Von der HTS aus sind Ausweichstrecken über Weidenau und Netphen ausgeschildert, von Hilchenbach aus über Allenbach und Dreis-Tiefenbach.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland