Kreuztal/Hilchenbach: Zwei Unfallfluchten-Polizei ermittelt

Allenbach/Buschhütten. In Hilchenbach und Kreuztal verhalten sich mehrere Verkehrsteilnehmer nicht, wie es die Straßenverkehrsordnung vorsieht.

Die Polizei ermittelt in zwei Unfallfluchten: eine ereignet sich in Hilchenbach-Allenbach, die andere auf der HTS in Kreuztal-Buschhütten.

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilen, stand am Mittwoch, 7. Oktober, eine 67-Jährige mit ihrem Ford gegen 20.40 Uhr in einer Baustelle auf der Wittgensteiner Straße. Sie unterwegs in Richtung Hilchenbach.

Das Auto war das erste an der roten Baustellenampel. Nachdem die Ampel für die Fahrerin grün gezeigt hatte, fuhr sie in den Baustellenbereich ein. Plötzlich kam ihr in der einspurigen Baustelle ein Fahrzeug entgegen.

Auto rutscht in Hilchenbach über Fräskante

Die 67-Jährige lenkte ihren Wagen nach rechts über die Fräskante, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei beschädigte sie ihr Auto. Der Fahrer des anderen Pkw kümmerte sich nicht um das Malheur und setzte seine Fahrt fort.

Die Beamten im Verkehrskommissariat Kreuztal suchen nun Hinweise auf den Fahrer und das Fahrzeug, das der Frau entgegenkam und nach dem Unfall Richtung Kreuztal weiterfuhr.

Unfall auf HTS zwischen Kreuztal und Siegen

Bereits am Dienstag, 6. Oktober, war eine 50-Jährige gegen 7.10 Uhr mit ihrem weißen VW Polo auf der HTS von Kreuztal Richtung Siegen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Buschhütten wollte die Frau auf den linken Fahrstreifen wechseln.

Dabei wurde sie von einem noch unbekannten Fahrzeug links überholt. Beide Fahrzeuge berührten sich und am Polo entstand dabei ein Schaden von circa 2000 Euro. Der unbekannte Fahrer fuhr weiter.

Hilfreiches nimmt in beiden Fällen das Verkehrskommissariat in Kreuztal unter 0271/7099-0 entgegen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.