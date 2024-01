In der HTS-Baustelle in Kreuztal bleibt ein Lkw mit einer Reifenpanne liegen. Dahinter: ein Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus.

Stau Kreuztal: HTS komplett gesperrt – Lkw steht in Baustelle

Kreuztal Folgenschwere Reifenpanne: Ausgerechnet in Baustelle bleibt Laster liegen. Riesenstau, nichts geht mehr: Auch Gegenfahrbahn muss gesperrt werden.

Ein Lkw mit einer Reifenpanne hat am Montag, 22. Januar, den Verkehr auf der HTS in Richtung Siegen zeitweise komplett lahmgelegt. Der Fahrer war aus Kreuztal gekommen und hatte in der Mittagszeit, zwischen Kreuztal und Buschhütten auf Höhe der Firma Heinrich Georg, bemerkt, dass sich der Laster nicht mehr gut lenken ließ. Kurze Zeit später ging gar nichts mehr, die Zugmaschine musste samt Anhänger stehen bleiben – ausgerechnet im Baustellenbereich, wo nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Der Verkehr staute sich weit zurück, betroffen davon war unter anderem auch ein Rettungswagen mit einem Patienten an Bord, der ins Krankenhaus gebracht werden sollte. In Absprache mit der Polizei wurde daher auch die andere Fahrtrichtung der HTS ab der Auffahrt Buschhütten gesperrt, ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Siegen übernahm den Patienten und brachte ihn in die Klinik.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Der Lkw-Fahrer demontierte in der Zwischenzeit die Räder, der äußere Hinterreifen hatte sich bereits gelöst. Gegen 14 Uhr rollte der Verkehr in beide Richtungen wieder. Zur Ursache des Defekts konnten Fahrer und die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland