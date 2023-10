Kreuztal: HTS nach Unfall gesperrt – Fahrerin eingeklemmt

Unfall auf der HTS zwischen Krombach und Kreuztal: Die Fahrerin ist in ihrem Wagen eingeklemmt.

Kreuztal. Beim Überholen auf der HTS zwischen Krombach und Kreuztal verliert eine 22-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der HTS in Kreuztal sind am Samstagabend gegen 20.30 Uhr zwei junge Frauen verletzt worden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 22-jährige Fahrerin eines Renault Twingo aus Richtung Krombach kommend die linke Spur und beabsichtigte, ein weiteres Fahrzeug zu überholen. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach Auskunft der Polizei dabei zu weit nach links von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken geriet der Wagen außer Kontrolle und fuhr über den rechten Fahrstreifen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Böschungsbereich überschlug sich der Wagen mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeschlossen.

Auch Rettungskräfte aus Wenden im Einsatz

Ersthelfer kümmerten sich um sie und die 25-jährige Mitfahrerin, die das Fahrzeug bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlassen hatte. Die Feuerwehrkräfte sicherten das Fahrzeug und stellten den Brandschutz sicher. Mit hydraulischem Gerät konnten sie zusammen mit dem Rettungsdienst die junge Frau aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde nach ersten Angaben schwer verletzt, die Beifahrerin leicht.

Die HTS war für mehr als eine Stunde in Richtung Kreuztal komplett gesperrt. Rettungskräfte aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein sowie dem Kreis Olpe waren zur Unfallstelle gerufen worden. Wegen der aktuellen Baustellensituation auf der HTS, die in Krombach nur einspurig befahrbar ist, hatte die Kreisleitstelle auch die Feuerwehr-Einheiten aus beiden Kreisen anrücken lassen. Im Einsatz waren die Einheiten Wenden-Gerlingen und Wenden-Hillmicke sowie vom Löschzug Kreuztal sowie Fahrzeuge der Einheiten Fellinghausen und Krombach sowie der Leiter der Stadtfeuerwehr Kreuztal. Der nicht mehr fahrbereite Unfallwagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

