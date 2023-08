Kreuztal: Hühnchen angebrannt – Frau in Klinik eingeliefert

Kreuztal. In einer Kreuztaler Pfanne schmurgeln Chicken Nuggets – deutlich zu lange. Feuerwehr und Rettungsdienst rücken mit starken Kräften an.

Angebrannte Chicken-Nuggets in einer Pfanne in einem Mehrparteienhaus an der Marburger Straße haben am Montag, 14. August, Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan gerufen.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Im fünften Stockwerk des Wohn- und Geschäftshauses in der Kreuztaler Mitte drang den Einsatzkräften bereits Brandgeruch entgegen. Eine Pfanne mit dem kokelnden Essensresten war bereits auf den Balkon ins Freie gebracht worden.

Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Glücklicherweise hatte der Rauchmelder angeschlagen und somit möglicherweise frühzeitig einen Küchenbrand verhindert. Im Einsatz waren die Kräfte der Feuerwehr Kreuztal, Fellinghausen, Ferndorf und Krombach. Löschen mussten sie nicht – nur die Wohnung lüften. Aufgrund des Gesundheitszustandes wurde die Bewohnerin der betroffenen Wohnung vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland