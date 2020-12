Kreuztal: Illumination im Park wird verlängert

Kreuztal. Der „Lichterglanz im Dreslers Park in Kreuztal wird wegen der vielen positiven Rückmeldungen verlängert. Dank geht an die Lichttechnikfirma.

Auch wenn der beliebte Kreuztaler Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nichtstattfinden kann, hat die Stadtverwaltung mit der Illumination in Dreslers Park zahlreichen Besucher ein kleines Winter-Highlight beschert: „Wir haben viele positive Rückmeldungen dazu bekommen und freuen uns sehr, dass die Aktion so gut angekommen ist“, so Bürgermeister Walter Kiß.

Danksagung an Lichttechnikfirma TCO Event GmbH

In vielen Dankschreiben wurde aber auch das Bedauern darüber geäußert, dass die Illumination schon am 13. Dezember enden sollte. „Wir haben uns deswegen entschieden, die Parkbeleuchtung bis zum 27. Dezember zu verlängern“, so Kiß weiter. „So haben hoffentlich noch viele Besucher aus Kreuztal und Umgebung die Möglichkeit, diese besondere Atmosphäre in der eher tristen Pandemiezeit zu genießen.“

Ermöglicht wird die Verlängerung der Park-Illumination durch die Unterstützung der Lichttechnikfirma TCO Event GmbH. „Für die tolle Zusammenarbeit und das Entgegenkommen bedanken wir uns“, sagt Kulturamtsleiter Holger Glasmachers.

Lichter laden Spaziergang im Dreslers Park ein

Denn den Jahrhunderte alten Baumbestand und das altehrwürdige Villenensemble in Dreslers Park so eindrucksvoll in Szene zu setzen, erfordert viel Lichttechnik und Zeit. Das Ergebnis kann nun also noch über die Feiertage bewundert werden, täglich zwischen 16 und 22 Uhr. Das stimmungsvolle Licht lädt zu einem Spaziergang in besonderer Atmosphäre ein.

Übrigens: Auch wenn die vielen Buden leider fehlen: viele Händler findet man auf dem virtuellen Weihnachtsmarkt mit einem Link zum Onlineshop oder anderen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme von unterwegs oder zuhause aus.

Virtueller Markt: www.weihnachtsmarkt-kreuztal.de

