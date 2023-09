So sieht der „ausgelagerte Keller“ aus: Storebox eröffnet in Kreuztal.

Kreuztal. Wenn in der Wohnung und im Keller kein Platz mehr ist, helfen „Selfstorage“-Abteile. In Kreuztal gibt es nun solche externen Lagerräume.

Garten- und Balkonmöbel, Fahrräder oder die Wintersportausrüstung brauchen oft Platz, für die Wohnung oder Keller nicht ausreichen. Der ehemalige NKD-Markt an der Marburger Straße ist für „Selfstorage“ umgebaut worden: Das Ladenlokal besteht nun aus Lagerabteilen. Betreiber ist das Unternehmen Storebox.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Wir bieten einen perfekten und sicheren Ort für zu große oder zu viele (Lieblings-)Gegenstände“, wird Geschäftsführer Ferdinand Dietrich in der Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Auch viele Unternehmen hätten die Vorteile eines externen Lagers für sich entdeckt und lagerten alte Akten, Pläne und Dokumente aus. Weitere nutzen Storebox als „Click & Collect“-Abholstation, um Kunden mehr Flexibilität bei Online-Bestellungen zu bieten.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Jedes Storebox-Lagerabteil sei in nur wenigen Schritten online buchbar. Im Anschluss an die Buchung erhalten Kunden einen persönlichen Zutrittscode und haben somit jederzeit Zugang zum Lagerraum. Jeder Standort ist videoüberwacht und versichert. Storebox wirbt für sich als „erste komplett digitalisierte Selfstorage-Lösung in Europa“ und hat mehr als 290 Standorte in Österreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland