Die Hauptschule in Eichen wird aufgelöst. In das Gebäuden zieht die Adolf-Wurmbach-Grundschule ein.

Bildung Kreuztal investiert in Ganztagsbetreuung an Schulen

Kreuztal. In Eichen wird das bisherige Hauptschulgebäude umgebaut. Insgesamt bekommt Kreuztal 360.000 Euro Fördermittel für drei Standorte

Die Stadt Kreuztal bekommt 360.000 Euro Fördermittel für den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen. Das sind 85 Prozent der Gesamtausgaben, den verbleibenden Eigenanteil muss die Stadt selbst beisteuern.

Die Stadt Kreuztal hat drei Förderanträge gestellt, für die die Mittel verwendet werden sollen:

Ferndorf: Vom Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe wurden 7100 Euro beantragt. Dafür sollen an beiden Standorten des Kindelsberg-Lachsbach-Schulverbundes in Ferndorf und Bad Laasphe jeweils eine Wippe einschließlich des erforderlichen Fallschutzes, für den Standort Bad Laasphe zusätzlich ein stabiler Roller und ein robustes Kettcar und für den Standort Kreuztal zwei Kettcars angeschafft werden. Die Anschaffung der Spielgeräte ermöglicht die Förderung in den Bereichen kognitive Entwicklung, Motorik, Wahrnehmung und Sozialverhalten und stellt gerade für den Ganztagsbereich attraktive Nutzungsmöglichkeiten dar.

80 zusätzliche Quadratmeter für Adolf-Wurmbach-Grundschule in Littfeld

Die beiden anderen Förderanträge (Gesamtfördersumme 352.900 Euro) sind für Maßnahmen zur Förderung an der Adolf-Wurmbach-Grundschule mit ihren Teilstandorten in Littfeld und Eichen bestimmt.

In Littfeld soll das Ganztagsangebot in das ebenerdige Untergeschoss des südwestlichen Gebäudetraktes verlegt werden, um dem zusätzlichen Raumbedarf der Schule gerecht zu werden. Durch diese Verlegung wird sich das Raumangebot um gut 80 Quadratmeter erweitern und zusätzlich eine direkte Verbindung der Ganztagsräume zum Außengelände ermöglichen. Im Bereich des Außengeländes soll eine neue Spielgerätekombination errichtet werden und zusätzlich eine neue Spielfläche. Entlang der Spielfläche sollen bunte Sitzblöcke sowie zwei Tisch-Bank-Kombinationen zum Verweilen einladen.

Für den Standort in Eichen ist eine Sanierung und Modernisierung des Atriumtraktes vorgesehen. Dort zieht die Grundschule in das bisherige Hauptschulgebäude ein. Neben dem Verwaltungsbereich im Obergeschoss verfügt das Gebäude auch über acht Unterrichtsräume sowie einen ehemaligen Werkraum mit Maschinenraum, der zukünftig als Mehrzweckraum genutzt werden soll. Außerdem vorgesehen ist die Sanierung der Toiletten im Atriumhof und die Sanierung und Renovierung der Klassenräume und Flure. Im Außenbereich wird eine Spielfläche auf dem oberen Schulhof angelegt.

