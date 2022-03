Kreuztal: Jürgen Becker kommt – Eintrittskarten gewinnen

Kabarettist Jürgen Becker gastiert in Kreuztal.

Kreuztal. Kabarettist Jürgen Becker gastiert mit seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ in Kreuztal. Wir verlosen drei mal zwei Tickets.

„Die Ursache liegt in der Zukunft“, findet Jürgen Becker und will sein Kreuztaler Publikum am Freitag, 11. März, 20 Uhr in der Otto-Flick-Halle davon überzeugen, „sich einen schönen Abend zu machen“.

Der Kapitalismus basiert auf unendlichem Wachstum. Doch wie soll das auf einem endlichen Planeten funktionieren, fragt der Kabarettist. Das Finale unseres fossilen Feuerwerks kollabiere ausgerechnet mit einem China-Kracher. Selbst neoliberale Ökonomen zuckten mittlerweile schuldig mit den Schultern und sprächen von Marktversagen. Haben wir’s verkackt, heißt es weiter.

Ökologie und Ökonomie verwirbelten gewaltig unser Gewohnheitsrecht und unsere Nebenkostenabrechnung. Ein bahnbrechend zorniges Sturmtief kündige sich an. „Recken wir also die Hände zum Heizpilz und fahren nach der Party voll im SUV vor die Wand? Oder machen wir die Wende in ein genüssliches Leben voll komischer Intelligenz?“

Optimaler Optimismus ohne Opiate in Kreuztal

Jürgen Becker entwickelt den optimalen Optimismus ohne Opiate und holt uns alle unter seine warme Decke, so der Veranstalter. Dort werde genau recherchiert, was die Welt zusammenhalte, wenn sie auseinander falle – und wie es sich für alle so richtig rechnet, sie jetzt zu retten: „Sein Humor lüftet durch, hält das Zeitfenster auf Kipp und macht den Chancen Avancen.“

Der Auftritt am Freitag ist der Corona-Ersatztermin für die verschobene Veranstaltung am 26. Februar vergangenen Jahres. Zudem wurde der Abend vom Eichener Hamer in die Otto-Flickhalle verlegt. Alle bereits gekauften Tickets behalten für den neuen Termin und den neuen Spielort ihre Gültigkeit.

Jetzt mitmachen und Karten gewinnen

Wir verlosen für den Kreuztaler Auftritt von Jürgen Becker drei mal zwei Eintrittskarten. Einfach mitspielen und – vielleicht – gewinnen. Viel Glück!

Karten sind im Vorverkauf für mindestens 21,60 Euro zu haben. Und zwar im Netz auf kreuztal-kultur.de oder per Mail an info@kreuztal-kultur.de. An der Abendkasse werden wenigstens 26 Euro fällig.

