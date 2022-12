Kreuztal: Kaminbrand – Weihnachtsessen mit Unterbrechung

Funken aus einem Schornstein am Hotel-Restaurant Keller in Kreuztal haben am ersten Weihnachtsfeiertag die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen

Kreuztal. Die Gäste des Hotel Kellers erlebten ein etwas anderes Weihnachtsessen: Weil der Kamin brannte. mussten sie zwischendurch das Lokal räumen.

Funken aus einem Schornstein am Hotel-Restaurant Keller in Kreuztal haben am ersten Weihnachtsfeiertag die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte rückten gegen 17.45 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Kamin/Schornsteinbrand“ an die Siegener Straße aus. Die Polizei holte die Restaurantgäste und das Personal vorsorglich aus dem Gebäude, da zu diesem Zeitpunkt die Lage noch unklar war. Die Gäste schützten sich unter Vordächern vor dem Regen und beobachteten das Treiben der Feuerwehrkräfte, die bereits kurze Zeit später vor dem Restaurant die Drehleiter in Stellung brachten.

Siegener Straße voll gesperrt

Damit die Feuerwehr sicher arbeiten konnte, wurde die Siegener Straße zwischen der Dr. Erich-Moning-Straße und Bahnhofstraße komplett gesperrt. Über den Korb der Drehleiter wurde der Kamin gereinigt. Parallel wurde in Schubwannen heiße Asche und Holzscheite ins Freie gebracht und abgelöscht. Wie Einsatzleiter Christian Dreute gegenüber dieser Zeitung erklärte, stammten diese Gegenstände aus einem offenen Kamin im Restaurant, der an diesem Abend ordentlich angefeuert worden war.

Auch ohne Kamin muss kein Gast frieren

Gegen 18.30 Uhr durften die Gäste wieder das Restaurant betreten. Gegenüber dem Hotelbetreiber sprach der Einsatzleiter ein vorläufiges Betriebsverbot für den Kamin aus. Grund dafür war, dass die Feuerwehrkräfte aufgrund eines baulichen Versatzes des Schornsteins zwischen dem Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss einen einwandfreien Betrieb nicht gewährleistet sahen. Erst nach der Kontrolle durch einen Bezirksschornsteinfeger darf der Kamin wieder betrieben werden. Dank Heizung musste aber im weiteren Verlauf des Abends kein Gast frieren. Und das Weihnachtsessen konnten sie dann nach ein wenig Aufregung und Ungewissheit dann doch noch genießen.

