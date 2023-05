Kreuztal: Kartoffeln aufgesetzt und weggefahren – Feueralarm

Auf dem Herd vor sich hin kokelnde Kartoffeln sorgten am Donnerstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz in Kreuztal.

Kreuztal. Die Kartoffeln auf dem Herd haben so gequalmt, dass der Rauchmelder ansprang. Nachbarn holten die Feuerwehr.

Auf dem Herd vor sich hin kokelnde Kartoffeln sorgten am Donnerstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz in Kreuztal. Um 16.37 wurden die Wehrleute aus Kreuztal, Krombach, Ferndorf und Kredenbach in die Straße Vor dem Seifen gerufen: In einem Mehrfamilienhaus war nicht nur der Alarm eines Rauchmelders wahrzunehmen, sondern auch Brandgeruch.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss gewaltsam und konnte in einer leicht verqualmten Wohnung einen Topf mit Kartoffeln vom Herd nehmen. Anschließend lüfteten sie die Wohnung, deren Inhaberin wenige Minuten nach dem Alarm erschien: Sie war mit dem Auto unterwegs gewesen und konnte erleichtert aufatmen, als sie vor Ort feststellte, dass es bei geringem Schaden geblieben war.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland