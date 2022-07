Kreuztal: Kita auf dem Hofgut Langenau startet im August

Die neue Kita wird als erstes Element der geplanten Bebauung des Areals fertiggestellt. Oberhalb des Neubaus führt bereits die neue Erschließungsstraße „Am Hofgut“ vorbei am Kita-Eingang und an der historischen „Burg“ (oben links im Bild).

Buschhütten. Das erste Haus im neuen Wohnviertel: 100 Kinder werden hier einen Betreuungsplatz finden.

Es ist viel in Bewegung auf dem Areal des Hofguts Langenau in Buschhütten: Für die künftige Wohnbebauung wurde bereits Platz geschaffen und die neue Straße „Am Hofgut“, die bald die neuen Grundstücke auf dem Areal erschließen wird, entsteht. Ein wichtiger Baustein des Quartiers ist aktuell auf der Zielgeraden und wird als erstes Element in Kürze fertiggestellt und mit Leben gefüllt: Das Gebäude der Awo-Kita im südlichen Teil des Quartiers. Ab August 2022 sollen in der 900 Quadratmeter großen Kita auf 2600 Quadratmeter großen Grundstücksfläche fünf Gruppen mit 100 Kindern betreut werden. Leiter ist Alexander Vendel. Damit endet das Kita-Provisorium auf dem Sportplatz.

Rohbau aus Fertigteilen steht innerhalb von zehn Tagen

Der Zeitplan ist eng getaktet, aber ebenso sorgfältig geplant: „Mit der richtigen Bauweise ist auch so ein sportlicher Ablauf kein Problem“, sagt Sebastian Quast, Vorstandsvorsitzender der Otto Quast Bau AG. „Das komplett ebenerdige Gebäude wurde in elementierter Bauweise aus Stahlbeton-Fertigteilen errichtet, die im Quast-Werk in Freudenberg-Lindenberg vorproduziert wurden. Innerhalb von nur zehn Tagen konnte auf diese Weise der Rohbau fertiggestellt werden.“ Aktuell werden letzte Arbeiten vorgenommen und der Umzug vorbereitet, damit pünktlich im August das neue Kindergartenjahr beginnen kann.

Bei einem kleinen Richtfest konnten sich die beteiligten Akteure einen Eindruck von dem modernen Neubau machen. Der Rohbau wurde dank Fertigbauweise innerhalb von nur 10 Tagen errichtet. Von links: Kita-Leitung Alexander Vendel, AWO-Fachberaterin Alexandra Tabak, Landrat Andreas Müller, Architekt Hans-Gerhard Bruch, Investorin Brigitte Ross-Henrich, Bürgermeister Walter Kiß sowie Eckhard Otto und Sebastian Quast. Foto: Stadt Kreuztal

Bauplätze für Mehr- und Einfamilienhäuser

Die neue Kita „Am Hofgut“ wird von der Awo Siegen-Wittgenstein/Olpe betrieben. „Die Kita ist der erste Baustein für die Neugestaltung des Areals um die historische ‚Burg‘ in Langenau. Insgesamt werden auf dem rund 21.000 Quadratmeter umfassenden Gelände mehrere Anforderungen erfüllt: Neben der neuen Kindertagesstätte entstehen zusätzlicher Wohnraum – sowohl in Form von Mehrfamilienhäusern, als auch in Form von Bauplätzen für Einfamilienhäuser – sowie Expansionsfläche für ein benachbartes Unternehmen“, erläutert Kreuztals Bürgermeister Walter Kiß. „Die Fläche bietet die besten Voraussetzungen, um all diese Aspekte zu verwirklichen. Besonders froh bin ich darüber, dass dabei die historische Bedeutung des Areals mit den denkmalgeschützten Gebäuden erhalten bleibt.“

Historie reicht zurück bis zum Eisenhammer von 1452

Das als „Hofgut Langenau“ bekannte Gelände hat eine lange Historie: Im Jahr 1452 wurde dort der Buschhüttener Eisenhammer errichtet und von der Gewerkenfamilie Busch betrieben, wodurch der Ortsname Buschhütten entstand. Die Erschließungsstraße durch das Neubauareal soll den Namen „Am Hofgut“ erhalten.

