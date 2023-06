Kreuztal: Klettern, rutschen, entdecken – Spielplatz wie neu

Der Robinsonspielplatz in Kreuztal wird durch Walter Kiß und Uwe Montanus feierlich wiedereröffnet.

Kreuztal. Familien können nun wieder einen Ausflug zum Robinsonspielplatz nach Kreuztal machen: Das Spielplatz wurde erneuert und ist jetzt wieder offen.

Der Robinsonspielplatz in Kreuztal sieht wieder aus wie neu: Mit großer Freude konnten ihn nun Kreuztals Bürgermeister Walter Kiß und Uwe Montanus vom Amt für Kinder, Jugend, Familie und Stadtteilmanagement eröffnen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

2010 war der Platz mit dem Ziel angelegt worden, die Aufenthaltsqualität für Kinder und Jugendliche in der Fritz-Erler-Siedlung zu verbessern. Nachdem der „Zahn der Zeit“ 13 Jahre an dem naturnahen Spielplatz genagt hat, musste das beliebte Spielgelände nun teilweise erneuert werden. „Es wurde Zeit, hier noch einmal nachzubessern und das haben wir getan. Ich freue mich, den neuen Robinsonspielplatz mit einem kleinen Fest übergeben zu können“, sagte Bürgermeister Walter Kiß in seiner Begrüßungsrede.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Das sind die besten Ausflugsziele mit Kindern +++

Auf dem Schiff des Spielplatzes können die Kinder viel erleben: klettern, rutschen, balancieren, sich verstecken und sich viele spannende Geschichten ausdenken. Der Spielplatz sei ein kleines Paradies für alle Piratinnen, Seebären und Leichtmatrosen, so Walter Kiß. Passend dazu war auch ein Pirat als Gast vor Ort, der Kapitän Jack Sparrow aus dem Film „Fluch der Karibik“ zum Verwechseln ähnlich sah. Er pumpte Luftballons für die Kinder auf.

Der Robinsonspielplatz in Kreuztal wurde feierlich wiedereröffnet. Foto: Jürgen Schade

Vor der Planung und Gestaltung des neuen Spielplatzes fand eine Befragung im Rahmen der mobilen Kinder- und Jugendarbeit statt. Auf dem Wunschzetteln standen ein großes Klettergerüst, Seilbahn, Balancier- und Kletterparcours und Rutschen. „Bis auf ein paar ganz besondere Wünsche, wie einen Pool mit Flamingos, konnten wir hier alles umsetzen“, so der Bürgermeister.

+++ Lesen Sie auch: Schicksalsschlag verändert Leben: Gasthaus Pampeses schließt +++

Mehrere Sitzecken, ein Naturreservat mit Biotop und natürlich das Fußballfeld gehören zu dem Gelände dazu. Die neuen Holzelemente sind aus heimischen Robinien-Holz das besonders robust und langlebig ist, ebenso nachhaltig und unbehandelt. Der Hersteller der Holzelemente ist die Firma SIK Holzgestaltungs-GmbH (Berlin), die sich auf den Bau individueller Spielgeräte spezialisiert hat.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland