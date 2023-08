Unfall Kreuztal: Kontrolle verloren – Auto kracht in Schutzplanke

Osthelden. In einer Kurve zwischen Osthelden und Altenhof kommt ein Auto von der Straße ab. Die Fahrerin wird verletzt – sie war wohl zu schnell unterwegs.

Eine 23-jährige Autofahrerin wurde am Samstagmorgen bei einem Alleinunfall auf der L 714 verletzt.

Die junge Frau war gegen 6.30 Uhr von Ostenhelden kommend Richtung Altenhof unterwegs, als sie in einem Kurvenbereich vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw stieß ungebremst in die Schutzplanke, drehte sich um 180 Grad und blieb entgegengesetzt zur Fahrtrichtung stehen. Ein Rettungswagen musste die 23-Jährige ins Krankenhaus bringen. Am Auto entstand Totalschaden.

