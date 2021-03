Kreuztal: Ladeklappe auf HTS verloren – drei Pkw beschädigt

Die Polizei musste das Metallteil in Kreuztal bergen. (Symbolbild)

Kreuztal. In Kreuztal verliert auf der HTS ein Pkw-Anhänger die Ladeklappe. Das Metallteil beschädigt drei Autos. Der Fahrer indes setzt seine Fahrt fort.

Eine verlorene Ladeklappe hat am Montag, 1. März, für mehrere Unfälle auf der HTS in Kreuztal gesorgt.

Wie die Polizei am Mittwoch, 3. März, mitteilt, verlor ein bislang unbekannter Pkw mit Anhänger gegen 5.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Kreuztal und Buschhütten in Richtung Siegen die komplette Ladeklappe des Anhängers aus Metall in Höhe der Langenauer Brücke.

Polizei Kreuztal sucht den Fahrer

Die Klappe blieb auf der linken Fahrspur liegen. In der Folge fuhren drei Autos über den Gegenstand, bevor die alarmierte Polizei das Hindernis bergen konnte. Die drei Fahrzeuge wurden durch das Überfahren der Klappe beschädigt.

Der Gesamtschaden dürfte bei etwa 4000 Euro liegen, so die Beamten. Das Verkehrskommissariat bearbeitet die Unfälle und sucht nun nach dem Verlierer der Ladeklappe.

Besitzer und Zeugen werden gebeten, sich unter 02732/909-0 zu melden.

