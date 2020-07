Kreuztal: Landtagsvizepräsidentin besucht Fabrik der Zukunft

Buschhütten. Landtagsvizepräsidentin Angela Freimuth besucht die Smarte Demonstrationsfabrik Siegen (SDFS) in Buschhütten.

Die südwestfälische FDP-Abgeordnete und Vizepräsidentin des Landtags, Angela Freimuth, besuchte kürzlich die Smarte Demonstrationsfabrik Siegen (SDFS). Das ist eins von vier Centern des im Aufbau begriffenen Campus Buschhütten.

Förderantrag der Uni Siegen überzeugt Ministerium

Anlass war der positive Bescheid für ein vom Land NRW gefördertes Forschungsprojekt im Wettbewerb „5G.NRW“ mit dem Namen „5GROW.“ Gegenstand von „5GROW“ ist es, die industrielle Anwendung des neuen Mobilfunkstandards am Beispiel eines automatisierten Schweißprozesses zu erforschen. Die Wissenschaftler der Uni Siegen haben gemeinsam mit der SDFS, der Carl-Cloos-Schweißtechnik GmbH, der NET System Integration AG und der Point 8 GmbH den Förderantrag gestellt, der inzwischen auch das Wirtschafts- und Innovationsministerium überzeugte.

Die aus Südwestfalen stammende Politikerin, die auch Sprecherin für Wissenschaft und Forschung der FDP ist, nahm dies gerne zum Anlass, um „mal zu schauen, was da in Siegen Innovatives entsteht.“ Gemeinsam mit den führenden Mitgliedern der FDP Kreuztal, Frank Frisch und Frank Weber, sowie des FDP Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein, Andreas Weigel und Peter Hanke, besuchte sie am vergangenen Montag die Baustelle des Campus Buschhütten.

Bau in Buschhütten verzögert sich wegen Corona

Axel Barten – Mit-Initiator der SDFS und mit seiner Frau Dr. Gabriele Barten treibende Kraft hinter der Modernisierung der historischen Industriehalle der Firma Achenbach Buschhütten – führte die Besucher über die Baustelle. „Das Gießen der Bodenplatte steht unmittelbar bevor, so dass die Innenausbauten bis Oktober abgeschlossen sein sollten“, so Axel Barten. „Durch Corona haben wir zwar etwas Zeit verloren, aber das hervorragende Team um Bauleiter Peter Haub herum macht einen sehr guten Job, um den straffen Zeitplan trotzdem einzuhalten.“

Wenn im Herbst der Campus einzugsbereit ist, wird neben dem Lehrstuhl IPEM (International Production and Engineering Management) der Uni Siegen und der Smarten Demonstrationsfabrik SDFS die Smarte Lernfabrik Achenbach Buschhütten SLAB in den neuen Campus einziehen.

