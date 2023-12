Kreuztal: Lichterglanz – Dreslers Park wird Weihnachtsdorf

Lichterglanz-Zeit: Stimmungsvoll wird es ab Donnerstag in Dreslers Park in Kreuztal zugehen.

Kreuztal Zum elften Mal findet der „Lichterglanz im Park“ statt, Kreuztals beliebter Weihnachtsmarkt. 104 Anbieter warten auf Kundschaft.

Vom 7. bis 10. Dezember verwandelt sich Dreslers Park in ein geschmücktes Weihnachtsdorf. In zahlreichen Hütten im Park, an den Ständen in den beiden Villen und in der Kita präsentieren Aussteller nun zum bereits 11. Mal handwerkliche Kostbarkeiten, kreative Dekoartikel und erlesene Geschenkideen. Dazu gibt es ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Insgesamt warten 104 Anbieter auf die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes. Der „Lichterglanz im Park“ ist Donnerstag von 16 bis 22, Freitag von 15 bis 22,. Samstag von 12 bis 22 und Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Im Falle eines sehr hohen Besucheraufkommens werden die Zugänge zum Gelände vorübergehend geschlossen und der Einlass auf den Markt reguliert. Aufgrund der guten Erfahrungen aus dem Vorjahr, wird der Zugang zu den beiden Villen auch in 2023 auf eine fixe Kapazitätsgrenze beschränkt.

Kutscherhaus-Bühne und Wohnzimmerkonzerte

Auf der Kutscherhaus-Bühne werden. Ticket to Happiness, die Vereinigten Posaunenchöre Kreuztal und Singer-Songwriter Nick March gastieren. Neu dabei sind die Chicken Shakers mit ihrem feinen Ohrencocktail aus den klassischen Zutaten amerikanischer Rootsmusik, das fünfköpfige Musiker-Kollektiv FASH , das Martin-Reuthner & Rolf Marx Duo sowie Gitarrist und Sänger Yannis Krämer.

Abseits der Bühne treten außerdem an allen Tagen über den Markt verteilt spontan weitere musikalische Überraschungsgäste auf und verbreiten vorweihnachtliche Stimmung. Dazu zählen unter anderem das Blasorchester Stadt Kreuztal und der Chor Chor4more. Auch Yannis Krämer und Nick March werden nicht nur auf der Bühne musizieren, sondern immer wieder mal an verschiedenen Stellen für kurze musikalische Intermezzi sorgen. Ein Wiedersehen mit Lou Dynia und seinem zur Bühne umgebauten Wohnwagen, aus dem heraus der Sänger, Entertainer und Poet seine Wohnzimmerkonzerte spielt, gibt es an Stand 64. Die Vereinigten Posaunenchöre Kreuztal werden auch die ökumenische Andacht begleiten, die am Samstag um 18 Uhr im Bereich der Terrasse hinter der Weißen Villa stattfinden wird.

Angebote für Kinder

Die Kindertagesstätte Dreslers Park ist Samstag und Sonntag der Mittelpunkt für zahlreiche und vielfältige Angebote für Kinder und ihre Erwachsenen. Das Team der Kindertagesstätte präsentieren ein Café mit köstlichen Weihnachtsleckereien. Die Eisenbahnfreunde stellen ihre Modellbahnanlage im Obergeschoss vor. Am Sonntag bietet der Integrationsbeirat der Stadt Kreuztal von 11 bis 17 Uhr eine Bastelaktion für Kinder an. In Raum vier und fünf der Gelben Villa haben Kinder die Möglichkeit, sich kreativ auszutoben. Zusammen mit Gundel Martinek kann getöpfert werden, während Siglinde Kunze zum gemeinsamen Basteln einlädt.

Hübbelbummler pendelt zu den Parkplätzen

Ein besonderer Service des Werberings Kreuztal und der Stadt Kreuztal ist der kostenfreie Besuchertransfer von Freitag bis Sonntag. Der Hübbelbummler fährt ab dem Bekleidungshaus Adler über eine Haltestelle am Roten Platz und dem AWZ in Fellinghausen bis zum Eingang des Weihnachtsmarktes und weiter bis Eichen (Parkplatz Eichener Hamer) - selbstverständlich hin und wieder zurück.

Halteverbote und Einbahnregelung

Für die gesamte Zeit des Weihnachtsmarktes besteht ab der Einmündung Marburger Straße über die Straßen Zum Erbstollen, Breslauer Straße bis zur Hagener Straße, Am Park sowie Waldstraße von der Einmündung Hagener Straße bis zur Einmündung Breslauer Straße größtenteils ein absolutes Halteverbot. Lediglich in der Breslauer Straße besteht das Halteverbot nur für eine Fahrtrichtung. Hier darf einseitig auf dem Gehweg geparkt werden.

Weiterhin ist für die Dauer der Veranstaltung in der Waldstraße (Einmündung Hagener Straße bis Einmündung Breslauer Straße) eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Der Parkplatz Am Park ist ausschließlich für Händler, Künstler und Mitarbeiter reserviert.

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes sind zahlreiche Parkflächen in Kreuztal über ein weiterführendes Parkleitsystem miteinander verbunden: Parkplatz Eichener Hamer mit Shuttlebusverbindung, Parkplatz Fa. SIBO, Parkplatz am Haus der Fraktionen, Tiefgarage am Rathaus, Parkplatz Roonstraße, Parkplatz am Kulturamt, P+R am Bahnhof, Parkplatz Adler, Parkplatz Thomas Philipp.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland