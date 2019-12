Kreuztal. Der Kreuztaler Weihnachtsmarkt „Lichterglanz im Park“ fand mit buntem Programm und einer besonderen Atmosphäre auch in diesem Jahr großen Anklang.

Das Wetter beim Kreuztaler Lichterglanz zeigte sich in den letzten Tagen nicht immer von seiner schönsten Seite. Eine winterliche Atmosphäre mit Schnee gab es in diesem Jahr leider nicht. Der Stimmung bei den Besuchern und Ausstellern tat das jedoch keinen Abbruch.

Durch den 2011 in einen neuen Glanz gehüllten Weihnachtsmarkt hat sich der Lichterglanz in Dreslers Park auch über die Grenzen der Region einen Namen gemacht. Von weither angereiste Besucher sind genauso begeistert wie die Einheimischen. Das besondere Ambiente des Parks kombiniert mit der historischen Kulisse der Villen machen den Kreuztaler Weihnachtsmarkt einmalig.

Buntes Programm an vier Tagen

Winterliche Dekoration, offene Feuerstellen, Kerzen, Laternen und Feuertonnen überall zaubern ein stimmungsvolles und besinnliches Lichtermeer, dass das erlesene Angebot in den vielen Weihnachtshütten im Park und an den Ständen in den Gebäuden umrahmt.

Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park 1 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

30 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

33 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

34 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

35 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

36 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

37 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

38 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

39 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

40 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

41 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

42 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

43 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

44 / 44 Lichterglanz Kreuztal- Die besten Bilder aus Dreslers Park Der Weihnachtsmarkt in Kreuztal hat sich einen Ruf im Siegerland und Umgebung erarbeitet. Dreslers Park war wieder äußerst gut besucht. Foto: Kai Osthoff Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Auf der großen Hauptbühne gibt es ein buntes Programm für Jung und Alt. An allen Tagen führte das Moderatorenteam, bestehend aus Angelika Rosenow, Sonja Leh, Bernd Geisweid und Jochen Schreiber, durch das Bühnenprogramm. Süße und deftige Leckereien, wärmende Getränke, Kunsthandwerk und Handgemachtes und vieles mehr erlebten die Gäste an den vier Tagen. Die Säulen des Weihnachtsmarktes waren auch in diesem Jahr wieder die Kreuztalerinnen und Kreuztaler, die lokale Händlerschaft, die vielen heimischen Vereine, Verbände und Institutionen.

Bürgerstiftung Kreuztal: Lose für guten Zweck

In den beiden Villen gab es von wunderschöner Deko bis hin zur großen Tombola, die seit acht Jahren zugunsten der Bürgerstiftung Kreuztal großen Anklang findet, alles, was die Weihnachtsmarktbesucher seit langer Zeit sehr genießen. Dank der großzügigen Unterstützung vieler Unternehmer, Einzelhändler, Dienstleister und Privatpersonen wurden auch diesmal wieder viele attraktive Preise verlost.

Mit dem Erlös aus dem Losverkauf werden im nächsten Jahr wieder zahlreiche Projekte und Initiativen im Raum Kreuztal unterstützt. Lose konnten nicht nur bei der Bürgerstiftung erworben werden, sondern auch bei den Engeln des Weihnachtsmarktes, die innerhalb des Parks unterwegs waren.

Siegerland Bürgerstiftung Kreuztal Seit der Gründung 2009 unterstützt die Bürgerstiftung soziales Engagement, Initiativen und Projekte, um die Entwicklung Kreuztals zu fördern. Besonderes Augenmerk legt die Stiftung auf die Bereiche Erziehung und Bildung, Jugend- und Altenhilfe, Kultur und Denkmalpflege sowie Umwelt- und Naturschutz.

Was auch wieder wunderschön anzusehen war, war die großartige Lichtillumination, die Bäume, Büsche und die Villen in ein spektakuläres Licht hüllte.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.