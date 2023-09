Kreuztal: Lkw erfasst Radfahrer – Hubschrauber im Einsatz

Kreuztal. Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der alten Kreuztaler Hauptkreuzung verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Siegener Straße in Kreuztal ist am Freitagmittag gegen 13.45 Uhr verletzt worden. Zum Alter und zum Verletzungsgrad konnte die Polizei noch keine genauen Angaben machen. Bislang bekannt ist, dass der Radfahrer vom Roten Platz kommend an der alten Hauptkreuzung die Straße queren wollten und dabei von einem Lastwagen erwischt wurde, an dessen Steuer ein 42-jähriger Fahrer saß. Der verletzte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und kam mit dem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus.

Auf der Straße landete auch der Rettungshubschrauber Christoph 25, der den Notarzt an die Unfallstelle geflogen hatte. Für die Dauer des Einsatzes sperrte die Polizei die Siegener Straße. Für eine unmittelbare Augenzeugin wurde im weiteren Verlauf noch ein Rettungswagen zur Betreuung bestellt.

