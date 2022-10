Kreuztal: Lkw rollt einfach los – großes Unglück verhindert

Ein Lkw hat sich in der Ernsdorfstraße in Kreuztal selbstständig gemacht

Kreuztal. Auf einmal stand der 32-Tonner in der Haustür – Glück im Unglück. meinen nicht nur Feuerwehr und Rettungsdienst in Kreuztal.

Glück im Unglück. Das war ein vielfach ausgesprochener Satz am Freitagmorgen bei einem Unfall in der Ernsdorfstraße in Kreuztal. Um kurz vor 8 Uhr waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu gerufen worden, da nach ersten Informationen ein Lkw in ein Haus gefahren war.

Vor Ort entspannte sich die Lage dann relativ schnell. Denn auch wenn der Sachschaden nicht unerheblich sein dürfte, wurde niemand verletzt. Wie die Polizei erklärte, hatte ein 58-jähriger Fahrer eines mit Erde beladenen Muldenkippers sein Fahrzeug an der leicht abschüssigen Ernsdorfstraße abgestellt, den Motor ausgeschaltet und die Bremse festgestellt. Die Erde hatte er kurz zuvor auf einer Baustelle an der Dörrwiesentraße aufgeladen. Nach eigener Aussage habe er dann den Lkw an der Ernsdorfstraße abgestellt, um auf einen weiteren Kollegen zu warten.

Spezialforma zieht den Lkw aus dem Garten

Aus noch nicht geklärter Ursache hatte sich das 32-Tonnen-Gefährt dann plötzlich selbstständig gemacht und war losgerollt. Nach rund 50 Metern durchbrach der Lastwagen eine Hecke, fuhr einen Mülleimer um und schleifte nur wenige Zentimeter an einem Haus vorbei. Das Fallrohr der Dachrinne, einige Außenleuchten sowie zwei Vordächer an den Haustüren gingen dennoch zu Bruch. Die Hausbesitzer hatten einen lauten Knall gehört. Beim Blick aus dem Fenster trauten sie ihren Augen nicht. Stand dort ein großer gelber Lastwagen bei ihnen vor der Haustür.

Für die Feuerwehr aus Kreuztal und Ferndorf sowie den Rettungsdienst war der Einsatz schnell beendet. Noch am Vormittag kam eine Spezialfirma zur Bergung des Lkw. Mithilfe von Seilwinden und zwei Bergefahrzeugen konnte der Muldenkipper vom Grundstück geborgen werden.

