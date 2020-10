Kreuztal: Lust auf Technik machen mit einer Disco am Arm

Konzentriert schaut der 13-jährige Julian auf seinen Lötkolben. Er verlötet die LED-Leuchtionen mit einem Kupferdraht an dem Armband von der acht-jährigen Sophia. Sie besucht die Herbstferienaktion der Kreuztaler Stadtbibliothek und freut sich über ihr technisches Armband.

Kreuztaler Stadtbibliothek setzt auf die MINT-Fächer

Das Ferienangebot der Stadtbibliothek Kreuztal steht ganz unter dem Motto: Technik. „Letztens haben wir schon LED-Lesezeichen gelötet. Heute sind die Armbänder dran,“ sagt Sabine Flecke, die sich das Angebot für Kinder und Jugendliche ausgedacht hat. Die Bibliothek hat Kooperationen mit den Schulen im Umkreis. An den Schulen wird immer mehr darauf geachtet die MINT-Fächer (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu fördern.

Daher hat die Bibliothek auch mehr Sachbücher für diesen Bereich angeschafft, weiß Flecke. Mit den Ferienaktionen soll Interesse für Technik geweckt werden. Sabine Flecke hat die Idee der LED-Lesezeichen und Armbänder ebenfalls aus einem Buch: „Wir haben hier auch schon mal eine Aktion gemacht, bei der Roboter programmiert wurden.“ Oft hätten Mädchen mehr Berührungsängste mit dem Technischen. Aber Flecke beobachtet, dass immer mehr Mädchen neugierig werden: „Erst heißt es immer ‘Ich kenne das nicht’ und dann sind sie doch begeistert“, sagt die Bibliothekarin. Mit solchen technischen Bastelaktionen will sie auch Barrieren in den Köpfen der Kinder abbauen und Lust auf Technik machen.

Die Aktion in der Kreuztaler Bibliothek

Sophie hat sich für zwei gelbe und eine rote LED-Leuchtionen an einem türkisen Filz entschieden: „Das Armband kann leuchten. Das finde ich schön!“ Durch eine Knopfzelle können die Leuchten individuell zum Leuchten gebracht werden. Der 13-jährige Julian hilft Sophia beim Löten. Er interessiert sich generell für Technik und kennt sich mit dem Lötkolben aus: „Der Lötzinn ist leitet den Strom und es ist außerdem wichtig, dass die Leuchten richtig herum sind.“ Er ist in der Technik-AG in seiner Schule. Dort hat er schon am Tag der offenen Tür Taschenlampen gelötet.

Auch Simon und Luke sind bei der Aktion dabei. „Ich bin eigentlich nicht so an Technik interessiert. Aber nach der Armbandaktion kann ich mir vorstellen mich mehr damit auseinander zu setzen“, sagt der 12-jährige Simon. Lukes Armband macht sich zuerst selbstständig und die Leuchten blinken wild - ein Disco-Armband! „Ich will das Disco-Armband auch mal anziehen, wenn ich irgendwo hingehe. Zu einem Freund zum Beispiel. Schon ziemlich cool“, sagt Luke.

