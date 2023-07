Kreuztal macht Campus Buschhütten noch mal zur Spielstätte

Kreuztal. Es hat geklappt: Noch mal sechs Shows und Konzerte können in den Campus Buschhütten verlegt werden – Kreuztals beliebteste Ausweich-Spielstätte.

Der Campus Buschhütten wird noch einmal Spielstätte für Kreuztalkultur. Sechs Veranstaltungen zwischen September und Januar werden möglich. „Das wird uns helfen“, freute sich Kulturamtsleiter Holger Glasmachers im Kulturausschuss. Die ersten Gastspiele in der ehemaligen Gießereihalle zu Beginn dieses Jahres seien gut angekommen: „Allein der Campus ist schon ein Erlebnis.“ Und die Zusammenarbeit mit den Gastgebern sei „wunderbar“.

Diese Veranstaltungen werden in den Campus verlegt

Folgende Acts, für die der Vorverkauf bereits begonnen hat, werden vom Eichener Hamer oder der Otto-Flick-Halle in den Campus verlegt: „MozART group - Vier Saiten der Welt“ am Sonntag, 17. September;„Pawel Popolski - Nach der Strich und der Faden“ am Sonntag, 24. September; „The Irish Folk Festival - 50 years living the dream“ am Sonntag, 5. November; „Rebekka Bakken - Solo“ am Samstag, 11. November.

Alle Tickets, die schon im Umlauf sind, behalten ihre Gültigkeit. Karteninhaber werden per E-Mail oder schriftlich über den Ortswechsel informiert.

Ebenfalls in den Campus verlegt werden das Neujahrskonzert mit der Philharmonie Südwestfalen am Sonntag, 7. Januar, und die „Söhne Mannheims Piano“ am Samstag, 20. Januar. Für sie beginnt der Vorverkauf in Kürze.

Chance für 18-Jährige mit dem Kulturpass

Holger Glasmachers weist auf den Kulturpass hin, den der Bund allen in diesem Jahr 18-Jährigen zukommen lässt: einen Gutschein von 200 Euro für den Besuch von Kulturveranstaltungen. Da auch Kreuztal mitmacht, wird das eine Gelegenheit sein, kostenlos eine Show im Campus zu erleben. „Ich hoffe, das die jungen Leute dann auch verstärkt zu uns kommen.“

