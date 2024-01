Kreuztal: Männer klauen massig Rasierer und Hautpflege

Kreuztal Ein Duo packt in einer Kreuztaler Drogerie eine Tasche mit teuren Produkten voll. Ans Bezahlen denken die beiden nicht.

Zwei bislang Unbekannte haben bereits am 1. September in einer Drogerie an der Marburger Straße in Kreuztal Rasierer und Hautpflegeprodukte im Wert von mehr als 700 Euro gestohlen. Nun sucht die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Duo.

Laut Angaben der Beamten steckte einer der Täter die Gegenstände in eine schwarze Tasche, die dem zweiten Täter noch im Laden übergeben wurde. Anschließend verließen die beiden Täter das Geschäft durch die Kassen, ohne zu bezahlen.

Ein Kreuztaler Verdächtiger hat Halbglatze

Verdächtiger eins ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 35 Jahre alt. Er hatte schwarze Haare und könnte südeuropäischer Herkunft sein, vermutet die Polizei. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Hose, einen beigefarbenen Kapuzenpullover sowie weiße Adidas-Sneaker und eine dunkle Uhr am linken Handgelenk. Der andere Verdächtige ist rund 1,70 bis 1,80 Meter groß und 25 bis 45 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare sowie eine Halbglatze und war bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Pullover mit weißen Querstreifen sowie schwarzen Schuhen mit weißem Rand. Er hatte eine schwarze Tasche bei sich.

Die Bilder der Überwachungskamera sind hier zu finden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 02732/909-0 entgegen.

