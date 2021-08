Kreuztal: Mann durch Messerstiche verletzt

Kreuztal. Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Kreuztaler Erlersiedlung wird ein Mann verletzt.

Zahlreiche Polizeikräfte sowie Rettungsdienst und Notarzt eilten am späten Samstagnachmittag nach Kreuztal in die Erlersiedlung. In einer Wohnung war ein Mann durch Messerstiche verletzt worden, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter flüchtete – er wurde später in einem benachbarten Wohnhaus von Polizeibeamten aufgespürt und festgenommen.

Die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft dauern an, Einzelheiten waren am Sonntag nicht zu erfahren. Möglicherweise war ein Familienstreit Auslöser der gewalttätigen Auseinandersetzung.

